Palavras de vencedor

No dia 5 de fevereiro arrancou mais uma edição do Global Investment Challenge (GIC), a competição de bolsa organizada pelo Expresso e a SDG e que vai já na sua sétima edição. Jorge Coelho foi o vencedor da sexta edição na categoria geral e está a competir de novo. Conta que o objetivo agora é “aproveitar a experiência das edições anteriores e tentar repetir a receita vencedora”.

Quando se inscreveu no GIC 2017/18 o objetivo era vencer mas também “conhecer a plataforma de trading online e ficar mais familiarizado com essa mesma plataforma, visto ser bastante inovadora”. Ao alcançar a vitória, conta que sentiu que o seu objetivo tinha sido cumprido.

Durante o GIC Jorge Coelho investiu em CFD's (contratos diferenciais) sobre Índices e ações, forex e também em ações. “Os CFD's e Forex permitem uma maior alavancagem do capital e assim obter maior retorno do investimento no curto-prazo”, revela.

A quem está a competir na atual edição aconselha a “tentar compreender bem os mercados onde vai investir a nível macro-económico e estar atento a dados importantes que possam ser revelados e que aumentem a volatilidade para assim aproveitar a mesma para alavancar os seus investimentos”, finaliza.