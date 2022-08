GIC arranca amanhã

É amanhã, dia 5, que arranca mais uma edição do Global Investment Challenge (GIC), a competição de bolsa organizada pelo Expresso e a SDG que vai já na sua sétima edição. Quem quiser participar nesta iniciativa tem ainda até ao final do dia de hoje para se inscrever aqui no site da competição.

Mas as inscrições não terminam hoje. Quem quiser participar pode inscrever-se durante o decurso do GIC, só não será elegível para o prémio final de uma viagem a Amesterdão. É que segundo o regulamento os vencedores têm de estar inscritos na competição, desde o seu início.

Com uma categoria geral e outra de estudantes, este desafio quer contribuir para a literacia sobre os mercados financeiros. Esta edição que começa amanhã conta com o apoio da Euronext e com o patrocínio do Novo Banco. O banco Best é mais uma vez o parceiro técnico, disponibilizado a plataforma onde os participantes poderão investir os 500 mil euros fictícios que têm disponíveis.

Quem for maior de 18 anos, quer viva em Portugal ou no estrangeiro, pode participar nesta iniciativa online. Terá até ao dia 14 de abril para mostrar o que vale em matéria de investimento.