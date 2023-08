Concurso para internacionalização de PME através de comércio eletrónico arranca esta terça-feira

O Ministério da Economia e do Mar anunciou esta terça-feira, 29 de agosto, que as Pequenas e Médias Empresas (PME) podem concorrer até ao dia 16 de setembro à primeira fase do concurso para se internacionalizarem através do comércio eletrónico.

Em comunicado, o Ministério explica que o novo concurso no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, com uma dotação global de 12 milhões de euros, terá duas fases.

A primeira fase, que arrancou esta terça-feira, decorre até ao dia 15 de setembro, e a segunda está prevista para entre 16 de setembro e 20 de outubro, sendo a apresentação das candidaturas realizada através do IAPMEI e/ou da AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.

“O objetivo do 2.º Aviso de Abertura de Concurso para Projetos no âmbito da medida "internacionalização via e-commerce” é apoiar projetos individuais de PME que, suportados em planos detalhados de e-commerce internacional, visem a concretização de estratégias de internacionalização digital baseadas na implementação de tecnologias e processos associados às tecnologias digitais que configurem ajustamentos aos modelos de negócio internacionais", explica o ministério da tutela.

O objetivo passa por apoiar projetos de empresas que visem especificamente a comercialização de produtos/serviços por canais digitais, "sendo apenas admitidos os projetos que promovam e/ou consolidem presença direta nos canais online, seja através de loja própria online seja através da adesão a marketplaces".

O ministério recorda que o concurso terá duas fases com uma dotação de seis milhões de euros cada, dos quais 4,5 milhões para projetos enquadrados na tipologia "novas exportadoras" e 1,5 milhões para projetos na tipologia "mais mercados".