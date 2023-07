Portugal 2020: cinco dicas para não perder dinheiro no final deste quadro comunitário

Entrou na reta final o velho quadro comunitário Portugal 2020 que arrancou em 2014 e termina agora em 2023. No final de maio, a taxa de execução do Portugal 2020 atingiu os 89%, o equivalente a 24 mil milhões de euros de fundos europeus já investidos em projetos públicos e privados espalhados pelo país.

E no final de junho, acabou o prazo para a maioria dos empresários concluírem os projetos cofinanciados pelo Portugal 2020. “Excecionalmente, e apenas para os últimos concursos do sistema de incentivos à inovação produtiva - em que se identificaram algumas dificuldades na concretização dos investimentos por fatores alheios às empresas - foi aberta a possibilidade de apresentação de pedidos de prorrogação de prazo”, avisou o Ministério da Economia na semana passada.

A Agência Nacional de Inovação é um dos organismos públicos que têm fornecido orientações para o encerramento dos projetos do Portugal 2020, incluindo a verificação de todos os documentos necessários.

A pedido do Expresso, a Deloitte identificou cinco tópicos a que as empresas devem agora prestar atenção, de modo a maximizarem os apoios ao investimento nesta fase de encerramento do quadro comunitário: