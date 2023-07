Perita em fraude nos fundos não percebe patriotismo do Inspetor Geral das Finanças quanto aos fundos europeus

“Tenho muita dificuldade em perceber o que o sr. inspetor-geral de Finanças quis dizer com isso”, responde a dinamizadora do Think Tank contra a Fraude nos Fundos da UE, Ana Carla Almeida.

Em causa estão as polémicas declarações de António Ferreira dos Santos aos deputados da Subcomissão Parlamentar para Acompanhamento dos Fundos Europeus e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR): “Somos autoridade de auditoria, mas não deixamos de ser portugueses.” Nessa mesma audição parlamentar, o líder da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) acrescentou também sobre a “torneira” dos fundos europeus: “Fazemos, pelo menos, o que tem sido suficiente e reconhecido para garantir que todos os anos, ano após ano, ao longo destes anos, os nossos pareceres sejam sempre aprovados, isto é, a torneira dos dinheiros europeus não fecha. Porque é isso que está em causa se não fizermos um parecer ou se não dermos um parecer positivo, se classificarmos o sistema de controlo, digamos, a um nível inferior, corre-se o risco de suspensão de pagamentos no momento seguinte.”