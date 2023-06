Governo autoriza investimento de cinco milhões de euros no controlo do PRR

A Estrutura de Missão Recuperar Portugal, que é a entidade gestora do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) 2021-2026, vai poder investir cerca de cinco milhões de euros (mais IVA) no desenvolvimento de mais módulos de suporte ao Sistema de Acompanhamento e Monitorização e no desenvolvimento e implementação do Sistema de Recolha e Tratamento de Dados, entre 2023 e 2026.

Esta sexta-feira foram publicadas em Diário da República as portarias que autorizam estas despesas pelo Secretário de Estado do Planeamento e pela Secretária de Estado do Orçamento.

Uma portaria autoriza a assumir e a reprogramar os encargos relativos ao contrato de aquisição de bolsa de horas para o desenvolvimento de mais módulos de suporte ao Sistema de Acompanhamento e Monitorização da Estrutura de Missão Recuperar Portugal. O procedimento terá um encargo total de 2.767.440 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Outra portaria autoriza a assumir os encargos relativos ao contrato de aquisição de serviços para o desenvolvimento e implementação do Sistema de Recolha e Tratamento de Dados. O procedimento terá um encargo total de 2.220.000 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Os encargos orçamentais decorrentes do funcionamento da EMRP são suportados pelo Orçamento do Estado, competindo atualmente à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros a condução dos procedimentos contratuais tendentes à aquisição destes serviços.

Estas despesas terão lugar nos anos 2023, 2024, 2025 e 2026.

O PRR foi aprovado em junho de 2021 e envolve sete dezenas de entidades públicas na sua execução até 2026. Em causa está um envelope superior a 22 mil milhões de euros, entre subvenções e empréstimos da chamada ‘bazuca’ europeia.

Na qualidade de entidade gestora do PRR, a Estrutura de Missão Recuperar Portugal tem o dever de adotar as medidas adequadas para proteger os interesses financeiros da UE e assegurar que a utilização dos fundos do PRR cumpre a legislação europeia e nacional no que respeita à prevenção, deteção e correção de fraudes, corrupção, conflito de interesses e do duplo financiamento.