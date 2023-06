"A pressa não é amiga de projetos de qualidade": Eurodeputado do PSD defende extensão do prazo do PRR até 2029

O prazo de execução do Plano de Recuperação e Resiliência 2021-2026 (PRR) deve ser alinhado com o Portugal 2030 e o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 (QFP), ou seja, com o orçamento de longo prazo da União Europeia que termina em 2029.

A proposta é do social-democrata José Manuel Fernandes, tido como um dos mais influentes eurodeputados do Parlamento Europeu, enquanto coordenador do maior grupo político – o Partido Popular Europeu - na Comissão dos Orçamentos.

“Tanto no regulamento do Conselho que cria o instrumento de recuperação para fazer face ao COVID-19, como no regulamento relativo ao Mecanismo de Recuperação e Resiliência, prevê-se que os pagamentos do PRR sejam efetuados até 31 de dezembro de 2026. Defendo que estas datas devem ser alteradas e alinhadas com o QFP 2021/2027. A boa utilização dos recursos financeiros disponíveis é imperativa! A pressa não é amiga de projetos de qualidade. O calendário de execução dos fundos e dos PRR pode mesmo contribuir para o aumento da inflação”, alerta o eurodeputado do PSD no livro “Europa: Onde Chegamos/Para Onde Vamos”, divulgado pela plataforma de cidadania Nossa Europa.