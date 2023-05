PRR 2.0: Maior buraco a tapar pelo Orçamento do Estado será no investimento em habitação

Casas, estradas e metros deverão ser o principal destino das verbas do Orçamento do Estado que a Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, conta mobilizar para fazer face ao disparo dos custos nos investimentos públicos em curso com os fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Os dados disponibilizados pelo Governo – que esta sexta-feira submeteu a reprogramação do PRR à Comissão Europeia – mostram que serão mobilizados 1317,1 milhões de fundos europeus, mais 1228,5 de verbas nacionais para responder a este agravamento dos custos.