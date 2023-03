Portugal 2030 lança primeiros apoios à formação, saúde, ambiente e ferrovia

Já estão abertas as candidaturas aos primeiros 13 concursos do Portugal 2030. Em causa estão cerca de 400 milhões de euros do novo quadro comunitário para diferentes áreas como formação, saúde, ambiente ou ferrovia.

No caso da ferrovia, o Programa Sustentável 2030 estreia-se com apoios para a renovação da Linha de Vendas Novas, que liga as linhas do Norte e do Alentejo e que permitirá reforçar a ligação ferroviária do Porto de Sines com as plataformas logísticas nacionais e com a Europa.

Tem também apoios para material circulante ferroviário, com vista à aquisição de dez automotoras elétricas para as linhas regionais.

“Portugal começa, hoje, a poder beneficiar em pleno dos recursos do Portugal 2030", diz a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na nota que enviou à comunicação social esta sexta-feira.

Para a ministra que tutela os fundos europeus, a abertura destes primeiros avisos à apresentação de candidaturas ao Portugal 2030 "é o resultado de muitos meses de trabalho, de negociação com a Comissão Europeia, de preparação e aprovação do acordo de parceria e dos programas, e de tudo o que é necessário para operacionalizar este ciclo de programação, que se pretende que venha reforçar, em complemento com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e outros instrumentos de financiamento europeus, a capacidade de transformação económica e social do país”.

Na área da formação e capacitação, os programas regionais Norte, Centro, Alentejo e Algarve 2030 abriram candidaturas para cursos técnicos superiores profissionais. Esta é uma oferta educativa de natureza profissional que procura contribuir para o reforço de competências e para uma melhor resposta às necessidades do mercado de trabalho.

O Programa Pessoas 2030 apostou na formação avançada, abrindo candidaturas para o apoio a bolsas de doutoramento, privilegiando a sua orientação para o mercado, e no apoio à dinamização de iniciativas que reforcem a capacitação institucional dos parceiros sociais.

Na área do ambiente, o Programa Sustentável 2030 também abriu candidaturas para projetos de proteção e defesa do litoral, que inclui ações de reposição e proteção costeira.

Na saúde, o Programa Lisboa 2030 lançou um aviso para equipamentos hospitalares, designadamente para as áreas da oncologia, cardiologia e oftalmologia, com o objetivo de aumentar a capacidade de resposta da rede de serviços hospitalares aos novos desafios epidemiológicos e demográficos.

Por fim, o Programa Assistência Técnica e os Programas Alentejo 2030 e Algarve 2030 lançaram avisos na área da assistência técnica, com destaque para o apoio a operações que promovam a conceção de metodologias de comunicação inovadoras no âmbito de fundos europeus e ações piloto de prova de conceito.

Depois destes primeiros 13 avisos, seguir-se-ão os concursos referentes aos programas Compete 2030 e Mar 2030. A prioridade do Governo é agora a abertura das candidaturas para as empresas, designadamente no âmbito dos sistemas de incentivos, em particular para projetos de inovação produtiva e de internacionalização de PME.

Para garantir uma maior previsibilidade no acesso aos fundos europeus, será publicado no próximo semestre o plano anual de avisos, que permitirá aos potenciais beneficiários conhecer os concursos que estarão disponíveis nos três quadrimestres seguintes.