Portugal 2030: Ana Coelho será a gestora do programa com mais fundos europeus

Ana Coelho foi o nome escolhido pelo Governo para gerir o maior dos 12 programas do novo quadro comunitário Portugal 2030, confirmou o Expresso junto do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Em causa está o Pessoas 2030, o programa de 5,7 mil milhões de euros de fundos europeus do Portugal 2030 para a demografia, qualificações e inclusão.

Vogal do conselho de administração executivo da Infraestruturas de Portugal (IP) desde agosto de 2022, Ana Coelho deverá assumir a presidência da comissão diretiva do Pessoas 2030 no início deste mês de abril.

Em funções já estão os dois vogais da comissão diretiva do Pessoas 2030: Joaquim Bernardo e Sandra Tavares. No anterior quadro Portugal 2020, Joaquim Bernardo foi o gestor do Programa Operacional Capital Humano (POCH) e Sandra Tavares a vogal do Programa Operacional Temático Inclusão Social e Emprego (POISE) e do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC).

Para Ana Coelho é o regresso à área onde acumulou experiência profissional.

De 2016 a 2022, foi vogal do conselho diretivo do Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP) com os pelouros do planeamento, gestão e controlo, instalações e sistemas de informação.

De 2009 a 2015, foi secretária técnica do Programa Operacional do Potencial Humano (POPH), responsável pela unidade de gestão financeira e administrativa. E depois secretária técnica do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), responsável pela unidade de gestão financeira e monitorização estratégica.

Foi assessora do conselho diretivo do IEFP (2000-2001), estagiária na Direção Geral do Emprego e Assuntos Sociais da Comissão Europeia (2001-2002), técnica superior no IEFP, na estrutura de projeto de acompanhamento de programas comunitários (2002-2005), vogal do conselho de administração do centro de formação e inovação tecnológica Inovinter (2004 - 2006); diretora de serviços do IEFP, na estrutura de projeto de acompanhamento de programas comunitários (2005-2006); até chegar a assessora do gabinete do secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional (2006-2009), Fernando Medina.

Do currículo consta uma licenciatura em Economia pelo ISCTE (1995-1999); um curso de especialização em Integração Europeia e Internacionalização pela Universidade de Economia de Bratislava ao abrigo do Programa Sócrates (1999); e um estágio na Unesco ao abrigo do Programa Leonardo da Vinci (1999).

Segundo o Portugal 2030, este programa Pessoas 2030 atuará nos domínios das políticas ativas de emprego, da educação e formação profissional e superior, do combate à privação material, da inclusão social ou da igualdade de oportunidades.