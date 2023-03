PRR será avaliado em 2024

Portugal "não vai aguentar mais uma década" de crescimento "quase nulo", avisou esta quinta-feira Paulo Trigo Pereira, presidente do Institute of Public Policy (IPP), no seminário que organizou esta quinta-feira com o Think Tank Iniciativa Antifraude sobre "PRR: Como Medir o Seu Impacto".

Alertando para o facto das novas gerações não suportarem um futuro de baixos salários e desemprego, o perito em finanças públicas propõe que o acompanhamento das contas do Estado, no geral, e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR),em particular, se foque mais nos impactos das reformas e dos investimentos e não somente nos montantes gastos. "Parece que o que interessa a este país é só gastar os impostos, as contribuições, os fundos europeus".