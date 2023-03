Quem gere os fundos europeus deve declarar rendimentos e bens, diz Tribunal de Contas Europeu

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) recomenda à Comissão Europeia que facilite, até 2024, “a partilha de boas práticas entre os Estados-Membros sobre a solicitação de declarações relativas aos rendimentos e bens dos membros do pessoal do setor público nacional ou regional que ocupem cargos com poder decisório no âmbito da gestão partilhada, a fim de aumentar a transparência e a responsabilização e de atenuar o risco de não divulgação de conflitos de interesses”.

Por gestão partilhada entende-se o Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo Social Europeu (FSE) ou o Fundo de Coesão (FC). São fundos geridos em parceria com a Comissão Europeia em cada país, como é o caso do Portugal 2020.

Esta é uma das recomendações divulgadas esta segunda-feira pelo TCE no âmbito da auditoria ao conflito de interesses na despesa da União Europeia (UE) com a coesão e a agricultura. A auditoria - que incluiu um inquérito a todos os Estados-Membros e entrevistas na Hungria, Alemanha, Malta e Roménia - encontrou “falhas na promoção da transparência e na deteção de riscos de conflitos de interesses”.

Segundo o TCE, “as regras da UE exigem que todas as pessoas envolvidas na gestão dos fundos europeus - ao nível da União e nacional - evitem conflitos de interesses por motivos de afinidade política ou nacional, de interesse económico, ou por qualquer outro interesse pessoal direto ou indireto. Quando é identificado um conflito de interesses, seja presumido ou real, a autoridade competente tem de assegurar que a pessoa em causa pare todas as atividades relacionadas”.

Ao nível dos Estados-membros, “as declarações de interesses feitas pelo próprio pessoal são a forma mais usada para prevenir e gerir estas situações. Contudo, podem não ser fiáveis, e por vezes é difícil verificar as informações devido à falta de capacidade administrativa, às regras de proteção de dados e aos obstáculos gerais para se alcançar uma transparência total”.

O TCE descobriu que, nos países auditados (Alemanha, Hungria, Malta e Roménia), os membros do governo envolvidos nas decisões sobre os programas e a atribuição das verbas da UE não estavam obrigados a apresentar estas declarações, apesar de os regulamentos as exigirem claramente desde 2018.

Estes documentos também são muito usados ao nível da própria UE, sendo sujeitos a algumas verificações, sobretudo em funções sensíveis. Contudo, o TCE alerta que é preciso uma gestão mais ativa devido às "portas giratórias", ou seja, pessoal que passa de funções públicas para outras no setor privado na mesma área.

Irregularidades não são comunicadas

Segundo o TCE, não existem informações disponíveis ao público sobre os valores afetados por conflitos de interesses nas despesas da UE sujeitas a gestão partilhada, nem há indicadores que meçam a frequência ou dimensão deste problema. Há irregularidades que não são comunicadas: por exemplo, quando o valor é inferior a 10.000 euros ou quando são detetadas e corrigidas ao nível nacional antes de os fundos serem pedidos à Comissão.

"Tendo em conta a revisão da legislação e os casos recentes, quisemos verificar se a Comissão Europeia e os Estados-Membros deram uma resposta adequada aos conflitos de interesses na Política Agrícola Comum e na coesão", diz Pietro Russo, responsável pela auditoria do TCE, no comunicado à imprensa do TCE. "Concluímos que houve esforços para enfrentar esta situação, mas que continua a haver falhas. É preciso melhorar a comunicação de informações sobre os casos de conflitos de interesses, para que haja uma visão clara sobre os montantes em causa".

Existe conflito de interesses caso o exercício imparcial e objetivo das funções das pessoas envolvidas na execução do orçamento da UE se veja comprometido por motivos familiares, afetivos, de afinidade política ou nacional, de interesse económico ou por qualquer outro interesse pessoal direto ou indireto. Quando é identificado um conflito de interesses, presumido ou real, a autoridade competente tem de assegurar que a pessoa em causa cesse todas as atividades relacionadas com a situação.

Segundo o TCE, as autoridades nacionais dão muita importância à deteção de conflitos de interesses na contratação pública, mas nem sempre prestam atenção suficiente a alguns sinais de alerta. É o caso dos “muitos concursos em que não há verdadeira concorrência, ou seja, contratos negociados sem um concurso competitivo, ou concorrentes com ligações a outras entidades que participam em projetos com dinheiros da UE”.

Se o escrutínio público ainda é reduzido é porque as listas públicas dos beneficiários de fundos europeus não apresentam informações sobre os verdadeiros beneficiários por trás das pessoas coletivas. O TCE diz que a divulgação destas informações nos sistemas de gestão e controlo dos Estados-Membros passou agora a ser obrigatória no que toca aos fundos da coesão. Os beneficiários de financiamento agrícola também terão de fornecer informações sobre os grupos de empresas em que têm participações.

O TCE sublinha que muitos Estados-Membros estão atrasados na transposição das regras de proteção de quem denuncia violações das leis da UE. Portugal é um dos países que já incorporou na legislação nacional a diretiva relativa à proteção de denunciantes, incluindo conflitos de interesses.

Cerca de metade das despesas da UE são geridas pela Comissão e pelos Estados-Membros neste regime de gestão partilhada. A Comissão assume a responsabilidade global pela execução do orçamento, enquanto os Estados-Membros têm de tomar medidas eficazes e proporcionadas para prevenir, detetar e corrigir irregularidades. As autoridades nacionais são as principais responsáveis por identificar e dar resposta a estas situações ao nível dos beneficiários.