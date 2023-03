Tribunal de Contas Europeu alerta para falhas no controlo dos milhões da “bazuca” europeia

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) encontrou falhas de garantia e prestação de contas no sistema com que a Comissão Europeia controla o principal fundo da União Europeia (UE) para a recuperação da pandemia: o Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR). Em causa está o sistema que garante o cumprimento satisfatório dos marcos e das metas acordados nos Planos de Recuperação e Resiliência (PRR) dos Estados-Membros e a proteção dos interesses financeiros da UE relativos aos 724 mil milhões de euros da chamada ‘bazuca’ europeia.

O relatório sobre o sistema de controlo deste novo modelo de aplicação dos fundos europeus foi divulgado esta quarta-feira. “Os cidadãos só confiarão em novas formas de financiamento da UE se puderem ter a certeza de que o seu dinheiro está a ser gasto corretamente”, diz o presidente do TCE, Tony Murphy, no comunicado de imprensa.

“Atualmente, existem falhas em termos da garantia que a Comissão pode fornecer em relação ao principal fundo da UE para a recuperação da pandemia e uma falta de prestação de contas a nível da União”, acrescenta Tony Murphy.

A Comissão Europeia está a canalizar os fundos do MRR através de uma nova forma: efetua pagamentos aos países depois de ter a certeza de que estes atingiram os marcos e metas acordados nos respetivos PRR. Para isso, a Comissão criou um conjunto alargado de controlos para verificar os dados fornecidos pelos países de forma a provar que alcançaram os objetivos.

Ora o TCE alerta que “para receberem o pagamento, os projetos de investimento financiados pelo MRR não têm de cumprir as regras nacionais e da UE aplicáveis, ao contrário de outros programas de financiamento da União. A Comissão, ao controlar os pedidos de pagamento dos Estados-Membros, também não examina esse cumprimento”.

Os Estados-Membros até são obrigados a verificar se os projetos de investimento financiados pelo MRR respeitam as regras nacionais e da UE, mas a fiscalização da Comissão não lhe permite obter muitas informações sobre se e como são realizados esses controlos nacionais. “Sem a garantia de que estas regras são cumpridas” – diz o TCE – “há uma falha de prestação de contas a nível da União”.

Nos próximos anos, a Comissão tenciona examinar se os controlos efetuados pelos diferentes países da UE são adequados, avaliando se os sistemas de controlo dos Estados-Membros são capazes de evitar, detetar e corrigir casos de fraude, corrupção, conflitos de interesses e duplo financiamento. A Comissão está habilitada a recuperar os montantes que resultam dessas atividades ilícitas se os países não o fizerem.

Porém – alerta o TCE – “não está nos seus planos fiscalizar a forma como verificam se os projetos de investimento financiados pelo MRR respeitam as regras nacionais e da União. Assim, são poucas as informações verificadas que possui, o que afeta a garantia que pode dar”.

O TCE avisa que o incumprimento das referidas regras, nomeadamente no que toca à contratação pública, aos auxílios estatais e à elegibilidade, é generalizado noutros programas de despesas da UE e constitui um sério risco para os interesses financeiros da União. Neste contexto, apela à Comissão para que encontre formas de corrigir as falhas de garantia a nível da UE.

Segundo o TCE, a Comissão não publicou orientações sobre o que fazer em caso de recuo numa medida financiada, o que aumenta o risco de não se detetarem marcos e metas cujas medidas tenham arrepiado caminho: “O impacto desse recuo não é de todo claro. Além disso, só agora (quase a meio do ciclo de vida deste instrumento temporário) a Comissão decidiu o valor que deve ser suspenso ou reduzido se um país não cumprir totalmente uma meta ou um marco”.

O TCE diz que é possível melhorar a comunicação de informações sobre fraudes e que são necessárias mais orientações sobre as correções a aplicar quando se detetam falhas nos sistemas de controlo dos países.

As recomendações do TCE visam contribuir para assegurar um sistema adequado de controlos que proteja com eficácia os interesses financeiros da UE. No futuro, o TCE tenciona auditar também os controlos do MRR realizados pelos países da União.

O MRR representa a fatia de leão do financiamento da UE para a recuperação da pandemia de COVID-19, com 386 mil milhões de euros em empréstimos e 338 mil milhões de euros em subsídios para acelerar a recuperação económica dos Estados-Membros das consequências da pandemia e torná-los mais resilientes. Para financiar os PRR de Portugal e dos restantes países da UE, a Comissão está a contrair empréstimos nos mercados de capitais e a emitir dívida comum da União.