Consultores querem alargar conceito de PME de 250 para 500 trabalhadores

A Associação de Consultores de Investimento e Inovação de Portugal (Aconsultiip) propõe o alargamento do conceito de micro, pequena e média empresa (PME) para organizações até 500 trabalhadores.

O objetivo é que as empresas com 250 a 500 trabalhadores (que já ficam de fora do conceito de PME) continuem a beneficiar dos incentivos ao investimento empresarial que estarão limitados às empresas até 250 trabalhadores no novo quadro comunitário Portugal 2030.

No atual quadro global de transição digital, de alterações climáticas e de concorrência acrescida, a Aconsultiip defende a “atribuição de subsídios que permitam enfrentar a concorrência de empresas de muito maior dimensão e promover a inovação do tecido empresarial nacional" para "melhorar o fator de troca internacional e o valor acrescentado da nossa produção, preservando o investimento, o emprego e os rendimentos dos portugueses”.

Tratando-se de uma convenção comunitária, a alteração do conceito de PME terá impacto nas empresas portuguesas, mas também nas empresas de outros Estados-Membros da União Europeia.

Em matéria de incentivos, uma das presentes ameaças à União Europeia é o Inflation Reduction Act (IRA), o pacote protecionista lançado pelos EUA para atrair empresas para o outro lado do Atlântico.

“A orientação estratégica do IRA para os semicondutores, para a saúde e para as energias renováveis, nomeadamente a produção de baterias, veículos elétricos e de chips, coloca algumas questões de competitividade à União Europeia que devem ser equilibradas”, alerta a associação presidida por Victor Cardial.

“Sendo o Portugal 2030 um programa eminentemente nacional, será preciso definir critérios que potenciem o investimento e, fundamentalmente, o valor acrescentado realizado no nosso país. Nesse sentido, a Aconsultiip considera que é fundamental dar oportunidades de crescimento às médias empresas nacionais. A limitação imposta para a classificação como média empresa é, atualmente, extremamente penalizadora para a nossa indústria”, diz a associação de consultores.

Para a Aconsultiip, “o alargamento dos apoios ao nível de investimento produtivo e de inovação às médias empresas com dimensão superior a 250 empregados - designadas por small-mid caps, na terminologia inglesa - é fundamental para que o nosso país cresça na escala de valor, aumente a sua internacionalização e incorpore maior valor acrescentado”.

Governo quer redefinir conceito

Ao contrário do anterior quadro comunitário Portugal 2020, as empresas maiores que PME já não podem ir ao Portugal 2030 buscar os tradicionais incentivos à inovação produtiva que permitem investir nas fábricas ou comprar máquinas.

O ministro da Economia, António Costa Silva, e o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, já revelaram ao Expresso que o Governo português está a tentar negociar a flexibilização destas regras no contexto da resposta da União Europeia ao IRA.

“No âmbito das regras da Comissão Europeia, estamos a discutir a possibilidade de alterações para acomodar essas empresas”, disse o ministro da Economia. É uma “batalha que estamos a travar com as instituições europeias: redefinir esse conceito que limita a 250 trabalhadores. Não faz sentido. E para o nosso tecido empresarial é muito importante”, disse o ministro da Economia na entrevista que deu ao Expresso em janeiro.

Será possível voltar a apoiar as grandes empresas no Portugal 2030? “Agora há um processo de negociação europeu”, respondeu a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, na entrevista que também deu ao Expresso em fevereiro.

“Tendo em conta que o objetivo europeu é reforçar a capacidade produtiva europeia, é preciso olhar para as regras definidas no âmbito dos auxílios de Estado e no âmbito dessas restrições. E perceber se, neste novo contexto, elas não devem ser olhadas de forma diferente”, diz a governante que coordena os fundos europeus.

No novo quadro comunitário, “as iniciativas enquadradas na “Prioridade: 1A. Inovação e Competitividade”, em particular as conexas com investimentos produtivos, encontram-se definidas como apenas aplicáveis a PME, excluindo, desse modo, as grandes empresas do acesso a apoios para essa tipologia de investimento”, confirma Ana Margarida Santos, associada da Deloitte.

A consultora explica que o regulamento comunitário relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e ao Fundo de Coesão permite que os investimentos produtivos em empresas que não sejam PME podem ser apoiados quando envolvam a cooperação com PME em atividades de investigação e inovação que contribuam para desenvolver e reforçar as capacidades de investigação e inovação e a adoção de tecnologias avançadas.

É algo que poderia ser explorado e defendido a nível nacional. “Seria uma forma de capitalizar o conhecimento gerado com a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) – em particular, no âmbito da medida das Agendas para a Inovação Empresarial - onde, de forma efetiva, estão previstos projetos de investimento produtivo devidamente articulados entre grandes empresas e PME”, defende.