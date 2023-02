Espanha passou no exame dos fundos europeus

Espanha ficou aprovada com boa nota no exame a que foi submetido durante três dias o seu sistema de administração dos fundos europeus Next Generation que recebeu até agora, num montante total de cerca de 40 mil milhões de euros. Apesar de algumas sombrias perspetivas iniciais, a delegação de dez membros que foi enviada a Madrid pela Comissão de Controlo Orçamental do Parlamento Europeu encerrou a sua análise sem qualquer reparo relevante à utilização espanhola das ajudas concedidas ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência. A chefe do grupo de parlamentares europeus, Monika Hohlmeier, que preside à Comissão de Orçamentos, compareceu na quarta-feira, dia 22, perante a imprensa, no termo dos trabalhos da delegação para certificar que não foram encontrados “incumprimentos legislativos recenseáveis” na aplicação dos fundos recebidos até agora.

“Fraude? Evidentemente que não”, foi a resposta taxativa de Hohlmeier quando lhe colocaram uma das questões que parecia pairar no ambiente prévio às entrevistas que foram mantidas pela delegação parlamentar europeia — de maioria feminina, com seis eurodeputados adstritos a grupos de direita e de extrema-direita e quatro de ideologia de esquerda — com membros do governo espanhol, dirigentes de comunidades autónomas, organizações empresariais, representantes da sociedade civil e jornalistas. A eurodeputada alemã explicou que, apesar dos atrasos nalguns dos compromissos espanhóis em reformas estruturais, como a do sistema de pensões, viu o governo “muito comprometido em resolver quanto antes o problema”. Hohlmeier, adversária política da presidente Von der Leyen na Alemanha e contrária ao desenho do Plano de Recuperação e Resiliência, havia declarado antes da sua viagem a Espanha: “Não sei onde está o dinheiro.” Nesta quarta-feira assegurou que “não há perspetivas de que se corte o nível das ajudas a Espanha”.