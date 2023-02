Sete dos 83 investimentos para 2021-2026 estão nos 0%

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), aprovado no verão de 2021, prevê 83 investimentos a concretizar até 2026. Mas, passado um ano e meio do primeiro cheque da ‘bazuca’ europeia, são quase um terço os investimentos que nem 5% das verbas conseguiram aplicar no terreno.

Segundo o Portal Mais Transparência, plataforma pública de informação sobre os fundos europeus, 26 dos 83 investimentos públicos e privados previstos no PRR apresentavam uma execução inferior a 5% a 10 de fevereiro de 2022. Metade destes 26 investimentos estava executada a menos de 1%. Sete permaneciam, literalmente, nos 0%.