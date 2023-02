Portugal 2030 terá calendário dos concursos aos fundos europeus atualizado três vezes por ano

O novo quadro de fundos comunitários Portugal 2030 deverá dispor de um calendário anual dos diferentes concursos aos apoios europeus, sendo o mesmo atualizado pelo menos três vezes por ano para os potenciais beneficiários melhor planearem as suas candidaturas.

Esta é uma das novidades que deverão constar do diploma que o Governo está a preparar com as regras gerais de acesso às verbas do Portugal 2030, incluindo o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o Fundo Social Europeu Mais (FSE+), o Fundo de Coesão, o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA), o Fundo para uma Transição Justa (FTJ) e o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI).

Segundo a versão do diploma a que o Expresso teve acesso, o calendário anual dos avisos para a apresentação de candidaturas será publicitado no portal dos fundos e nas páginas da internet dos programas do Portugal 2030 e demais órgãos de coordenação técnica.

Um calendário atualizado tem sido a reivindicação de empresários, consultores e vários outros protagonistas dos fundos europeus.

É o caso, por exemplo, de Nuno Fazenda, hoje secretário de Estado do Turismo. No verão de 2022, ainda como presidente da subcomissão parlamentar para o acompanhamento dos fundos europeus, este defendeu um calendário para que as instituições e as empresas pudessem preparar, com antecedência, a apresentação dos projetos aos apoios comunitários.

O prazo para as autoridades de gestão dos programas do Portugal 2030 proferirem uma decisão quanto às candidaturas a apoiar mantém-se nos 60 dias úteis após o encerramento do concurso aos fundos europeus. Contudo, esse prazo poderá ser aumentado em até 50% caso o concurso receba muitas candidaturas.

Segundo a versão do diploma a que o Expresso teve acesso, esse prazo pode ser alargado em até 30 dias em situações excecionais devidamente fundamentadas, designadamente quando se registe uma elevada procura. Ou em caso de apresentação de alegações em sede de audiência de interessados.

Quanto aos pedidos de pagamento apresentados pelos beneficiários no Balcão dos Fundos, estes deverão obter resposta em 30 dias úteis.

Segundo um inquérito promovido pela Associação de Consultores de Investimento e Inovação de Portugal junto dos seus associados e beneficiários dos fundos europeus, estes prazos não foram cumpridos no quadro comunitário Portugal 2020.