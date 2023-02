Portugal 2030: Governo prevê máximo de 765 funcionários para os novos programas dos fundos comunitários

O Governo já criou as estruturas de missão que vão gerir a nova vaga de fundos comunitários do Portugal 2030. No total, o Governo prevê um máximo de 765 funcionários para os 11 programas do Portugal 2030, entre secretários técnicos, coordenadores de equipa de projeto, bem como técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais.

“A criação das autoridades de gestão, enquanto estruturas de gestão, acompanhamento e execução de cada programa, assume-se como fundamental para o início do novo ciclo de investimentos no âmbito do período de programação dos fundos europeus para 2021-2027”, lê-se na resolução do Conselho de Ministros publicada na passada sexta-feira.

Em causa estão as autoridades de gestão dos cinco programas regionais do continente - Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve – além do programa dedicado à demografia, qualificações e inclusão; do programa para inovação e transição digital; do programa para a ação climática e sustentabilidade; do programa dedicado ao mar; do programa de assistência técnica; e do programa do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI).

O novo programa dedicado à demografia, qualificações e inclusão terá o maior secretariado técnico. Poderá integrar um máximo de 173 elementos para gerir a aplicação dos novos fundos do Portugal 2030 e encerrar os programas do Portugal 2020 relativos ao capital humano, à inclusão social e emprego e ao apoio às pessoas mais carenciadas.

Seguem-se os secretariados técnicos dos programas para a região Norte (até 119 elementos); para a inovação e transição digital (96); para a região Centro (95); para a ação climática e sustentabilidade (92); para o Alentejo (64); para o Algarve (41); para o mar (27); para Lisboa (20); para o FAMI (20) e para o programa transversal de assistência técnica (18).

O Conselho de Ministros determina que, pelo menos, 65% dos elementos de cada secretariado técnico corresponda obrigatoriamente a trabalhadores com vínculo de emprego público por tempo indeterminado do mapa de pessoal da Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C); ou do mapa de pessoal das comissões de coordenação e desenvolvimento regional (CCDR) no que se refere aos programas regionais; ou do mapa de pessoal da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna quanto ao programa FAMI.

O recrutamento dos demais elementos pode ser efetuado com recurso aos instrumentos de mobilidade geral previstos Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), comissão de serviço ou acordo de cedência de interesse público.

Em casos excecionais, pode ser celebrado de contrato de trabalho a termo resolutivo certo ou incerto, sem relação jurídica de emprego público previamente constituída, nos casos em que a sua necessidade seja devidamente reconhecida e autorizada pelo Governo.