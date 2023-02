IAPMEI seleciona 13 polos de inovação digital num financiamento total de 68 milhões de euros

O IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação) selecionou 13 dos 17 polos de inovação digital candidatos para receber financiamento da componente 16 do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no âmbito do processo de reconhecimento nacional e de acesso à Rede Europeia de Digital Innovation Hubs (DIH), indica o Ministério da Economia e do Mar em comunicado, divulgado esta segunda-feira.

Este apoio do PRR visa reforçar a digitalização das empresas e recuperar o atraso face ao processo de transição digital.

Das 13 candidaturas a este apoio do PRR, 12 foram selecionadas para a Rede Europeia de Digital Innovation Hubs (DIH). A avaliação das restantes 4 candidaturas aguarda o resultado da segunda call europeia.

No total, as candidaturas selecionadas representam um investimento de 68 milhões de euros, “estando prevista a prestação de serviços de transição digital a 4977 empresas, até setembro de 2025”.

De acordo com o comunicado do gabinete de Costa Silva, os polos de inovação digital “são redes colaborativas que incluem centros de competências digitais específicas, com o objetivo de disseminação e adoção de tecnologias digitais avançadas por parte das empresas, em especial PME [pequenas e médias empresas], por via do desenvolvimento, teste e experimentação dessas mesmas tecnologias”. As PME podem, assim, “aceder a competências digitais avançadas, obter formação especializada, aconselhamento e apoio para acesso a financiamento necessário à sua transição digital”.

E, segundo a nota, esta rede de polos garante que qualquer PME, seja qual for a sua região portuguesa de origem, poderá ter acesso aos serviços disponibilizados.