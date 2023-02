Fundo de Soberania da UE precisa de mais dinheiro, alertam eurodeputados

O novo Fundo de Soberania da União Europeia (UE) proposto pela Comissão Europeia no âmbito do Plano Industrial do Pacto Ecológico exige ambição – leia-se rapidez e dinheiro novo - para responder ao pacote de incentivos lançado pelos EUA e posicionar a Europa na vanguarda das tecnologias limpas. “Precisamos de apoiar as empresas rapidamente com uma solução europeia”, diz José Manuel Fernandes (PSD), coordenador do maior grupo político – o Partido Popular Europeu - na Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu.

