Parlamento Europeu deverá apoiar prolongamento do prazo do PRR além de 2026

Para se estender o prazo de execução de todas as reformas e investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) além do ano 2026 é preciso maioria qualificada dos Estados-membros no Conselho e maioria no Parlamento Europeu. E esta última parece garantida, explicam ao Expresso dois dos eurodeputados mais especializados nos fundos da União Europeia (UE): Margarida Marques (PS) e José Manuel Fernandes (PSD), respetivamente a vice-presidente e o coordenador do maior grupo político – o Partido Popular Europeu - na Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler