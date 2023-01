Banco Português de Fomento lança dois novos programas de investimento

O Banco Português de Fomento (BPF) anunciou esta terça-feira, 17 de janeiro, o lançamento de dois novos instrumentos financeiros no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num montante global de 400 milhões de euros.

Os dois novos programas de investimento do Fundo de Capitalização e Resiliência - de seu nome Programa de Coinvestimento Deal-by-Deal e Programa de Venture Capital - visam investir em empresas em fase inicial e querem “colmatar a falha de mercado no que diz respeito ao acesso a instrumentos financeiros e de capital por parte das empresas”, segundo comunicado do BPF.

Estão abrangidas “em especial as que apresentam potencial de crescimento e de inovação, orientado para exportação ou redução da dependência externa, para a progressão nas cadeias de valor e incremento do potencial produtivo, para a transição verde e para a transformação digital”, acrescenta o BPF.

A presidente executiva do BPF, Ana Carvalho, disse no mesmo comunicado que “os instrumentos agora disponibilizados (…) têm a novidade de terem beneficiado das sugestões recebidas através da consulta pública promovida pelo BPF”.

O BPF irá realizar a 30 de janeiro, às 11 horas, um webinar (seminário digital) gratuito, mediante inscrição, “para apresentar e detalhar os instrumentos”, acrescenta a instituição no seu comunicado.