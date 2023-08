Mudança do tipo de taxa é das opções menos usadas nas renegociações de créditos à habitação

Os principais bancos a operar em Portugal descartam, pelo menos para já, problemas generalizados de incumprimento no crédito à habitação, apesar da escalada de juros nos últimos meses. Mas o sector tem-se visto obrigado a entrar em mais renegociações: há mais famílias em busca de melhores condições comerciais e outras procuram mesmo uma forma de evitar o incumprimento. O Governo quer incentivar mudanças do tipo de taxa nessas renegociações, uma opção utilizada timidamente até aqui.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve a subida dos juros para amortecer a inflação (no espaço de um ano, a taxa diretora passou de zero para 4,25%) e as prestações do crédito agravam-se como nunca aconteceu durante uma década. Entretanto, o Governo reforçou a legislação, para que fosse mais fácil aos clientes com maiores dificuldades negociarem os créditos, e as renegociações aumentaram.