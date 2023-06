Governo admite rever lei do apoio ao arrendamento para clarificar fórmula de cálculo

O Ministério das Finanças admite clarificar, por via legal, as regras que definem o rendimento que serve de base para o cálculo de apoios aos inquilinos. Na prática, isto significa que o conjunto de rendimentos a ter em conta para se definir a taxa de esforço face à renda mensal poderá ser maior, o que poderá implicar uma diminuição do número de arrendatários elegíveis e do montante total dos apoios atribuídos.

O decreto-lei que fixa as regras de atribuição do apoio ao arrendamento diz que o rendimento anual a considerar é “o total do rendimento para determinação da taxa apurado pela Autoridade Tributária (AT)”. A interpretação que associações como a DECO e fiscalistas faziam da redação da lei sugeria que seria genericamente a matéria coletável, calculada a partir dos rendimentos englobados na declaração de IRS que serviria como referência para o cálculo deste apoio.

Contudo, um despacho com data de 31 de maio assinado pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, que o Ministério das Finanças partilhou com o Expresso, aponta noutro sentido. E toma como base de cálculo deste apoio o rendimento bruto (isto é, a matéria coletável mais deduções específicas), aos quais se acrescentam outros rendimentos tributados a taxas especiais, como pensões de alimentos ou mais-valias.



Ao incluir mais rendimentos na base de cálculo, o rendimento médio mensal apurado de cada inquilino - a divisão do rendimento total por 14 meses - aumenta e a taxa de esforço diminui. O que implica uma diminuição dos montantes a pagar face à expectativa inicial dos contribuintes, e a exclusão de locatários que passam a não cumprir os critérios.

Perante críticas de fiscalistas, que consideram que esta interpretação não resulta da Lei, as Finanças admitem agora revê-la.