Lusíadas Saúde anuncia investimento de €60 milhões em novas unidades no norte do País

O gupo Lusíadas Saúde anunciou que irá investir mais de 60 milhões de euros na região norte do País no âmbito do seu plano de expansão de unidades de cuidados de saúde, anunciou esta quinta-feira, 7 de setembro, em comunicado.

“Para a região Norte, onde será feito um investimento na ordem dos 60 milhões de euros, a estratégia do grupo Lusíadas Saúde passa por reforçar o compromisso na região com novas unidades, com destaque para a abertura, prevista para este ano, do novo Hospital Lusíadas Santa Maria da Feira”, explicita a empresa.



O novo hospital - fruto de uma parceria entre a atual acionista da Lusíadas Saúde, a francesa Vivalto Santé, e a espanhola Atrys Health - representa em equipamentos médicos no primeiro ano um investimento de 2 milhões de euros, e empregará cerca de 100 profissionais de saúde.

Esta unidade, cuja inauguração está prevista para o último trimestre de 2023, é a primeira do grupo no distrito de Aveiro e é a quarta na região Norte.

O grupo prevê continuar a apostar “no crescimento das suas duas principais unidades localizadas nesta geografia, o Hospital Lusíadas Porto e o Hospital Lusíadas Braga”, acrescenta a empresa.

A expansão do grupo Lusíadas passará também por outras regiões portuguesas, prevendo-se no Algarve “novas unidades”, como a do Hospital Lusíadas Vilamoura, e a “ampliação das existentes”

O presidente executivo da Lusíadas Saúde, Vasco Antunes Pereira, disse, citado no comunicado, que esta inauguração visa alargar as "competências a novos pontos estratégicos do País, sobretudo em áreas onde a oferta de cuidados de saúde privados é mais escassa”.