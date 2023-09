Empresa saudita de telecomunicações entra em força na estrutura acionista da espanhola Telefónica

O poder do dinheiro proveniente do petróleo que é acumulado pela Arábia Saudita está a marcar presença em Espanha com uma força inusitada. A empresa Saudi Telecom Company (STC) anunciou a sua entrada na estrutura acionista da Telefónica, com a aquisição no mercado bolsista de 4,9% das ações da empresa espanhola e de outros 5% em instrumentos financeiros susceptíveis de serem convertidos em ações.

Com esta operação, qualificada como “amigável” por ambas as partes (a STC e a Telefónica), ainda que rodeada de surpresas, a STC converter-se-á no principal acionista da Telefónica, com 9,9%. O desembolso previsto pela empresa saudita é de 2100 milhões de euros. Wall Street premiou esta novidade com uma subida de 2% no valor dos títulos; em Espanha, o resultado foi mais modesto: as ações cresceram uns meros 0,27% no final da jornada bolsista de quarta-feira, dia 6.