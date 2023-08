Agência de notação financeira Fitch confirma "rating" da NOS em patamar positivo

A agência de notação financeira Fitch confirmou o rating de crédito de longo prazo da NOS em “BBB”, avaliação correspondente a “crédito de boa qualidade” e o último patamar antes das avaliações de investimento especulativo, com perspetiva (outlook) estável, anunciou a operadora de telecomunicações esta segunda-feira, 28 de agosto, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a Fitch, a classificação de rating atribuída à NOS considera o seu perfil de negócio “sólido” num “mercado emergente maduro”, destacando ainda o “nível de alavancagem confortável” da NOS, indica o comunicado da operadora à CMVM.

"A Fitch acredita ainda que a entrada de novos players no mercado “não deverá trazer grande disrupção””, acrescenta a NOS. A Dense Air e a Digi serão as duas novas concorrentes a entrar no mercado português na sequência do leilão das frequências de 5G.

“A manutenção de rating de crédito de longo prazo de Investment Grade por parte da Fitch contribui para reforçar o acesso a fontes de financiamento em condições competitivas pela NOS”, frisa a empresa de telecomunicações.