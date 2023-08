Delegado da AICEP quer Canadá no top 10 das exportações portuguesas

O delegado da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) no Canadá disse à agência Lusa que pretende, a médio prazo, colocar o país no top 10 das exportações portuguesas.

"O Canadá já integra, na atualidade, o lote de 15 principais mercados de destino das exportações portuguesas, sendo o quarto maior cliente fora da Europa", afirmou Luís Sequeira.

No Canadá há seis meses, proveniente do Chile, Sequeira realçou que a competitividade da oferta portuguesa permite algum otimismo, sobretudo porque "o acordo CETA proporciona um enquadramento propício para o reforço do comércio e dos investimentos ao nível bilateral".

O Acordo Económico e Comercial e Global (CETA, na sigla em inglês), assinado em 2016 entre a União Europeia e o Canadá, adotado provisoriamente e parcialmente em 2017, "é um acordo de última geração, muito ambicioso e inovador", disse o delegado.

"No que toca ao comércio de bens a redução a zero da tarifa aduaneira para 98,2% dos produtos, constituiu um incentivo e um fator de competitividade acrescida relevante. A inclusão dos serviços no acordo abriu uma oportunidade para as empresas portuguesas de serviços profissionais e de base tecnológica que pretendam vender" no Canadá, frisou Sequeira.

Para o responsável da AICEP, o CETA abriu ainda "o mercado de compras públicas canadiano, antes restrito apenas a empresas locais, garantiu a proteção das IGs [Indicações Geográficas] portuguesas e uma maior flexibilidade na mobilidade dos profissionais associada nomeadamente a cargos de gestão e a prestadores de serviços".

Sequeira admitiu haver "ligeiros entraves que ainda persistem", dando como exemplo os produtos agrícolas, bebidas alcoólicas, aço e alumínio, mas diz que "têm vindo a ser discutidos e progressivamente ultrapassados em comités conjuntos regulares, de caráter setorial, previstos no próprio acordo".

"A AICEP apoia consistentemente os exportadores e investidores nacionais na resolução desse tipo de dificuldades pontuais, em articulação estreita com a Delegação da UE no Canadá", justificou o delegado.