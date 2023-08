Depois de valer mais do que a Ford e a Volkswagen em bolsa, a vietnamita VinFast volta à terra

A construtora vietnamita de automóveis elétricos VinFast entrou em bolsa esta semana - e com estrondo. Adquirida através de um SPAC (veículo para aquisições cotado) norte-americano, a empresa começou a cotar como tal na terça-feira, 15 de agosto, nos 22 dólares (cerca de 20 euros ao câmbio atual), já de si uma subida muito significativa face ao preço inicial de 10 dólares (9,1 euros). Acabaria por fechar na primeira sessão nos 37,06 dólares (34,07 euros) por ação, mais 270% face à cotação inicial.



De repente, aos 37 dólares por ação, a capitalização de mercado da VinFast passou a estar nos 85 mil milhões de dólares (78 mil milhões de euros). O que a tornou mais valiosa do que gigantes do setor automóvel como a Ford, a General Motors, avaliadas à data de 18 de agosto nos 47 mil milhões de dólares e 45 mil milhões de dólares (43 mil milhões de euros e 41 mil milhões de euros), respetivamente.



A europeia Volkswagen, por sua vez, ficava igualmente abaixo da valorização de terça da VinFast, atualmente a rondar os 63 mil milhões de euros.



Mas essa valorização astronómica de uma empresa fundada pelo milionário vietnamita Pham Nhat Vuong durou pouco. Na quarta e na quinta-feira a correção foi brutal. Segundo a Bloomberg, o preço das ações reduziu-se para os 20 dólares (18 euros). O que significou para Vuong, dono da 99% da nova entidade, a perda de 40% da sua fortuna geral para os 26,2 mil milhões de dólares (24,1 mil milhões de euros)

A VinFast é uma construtora de automóveis elétricos fundada em 2017 e ainda não tem uma presença importante no mercado automóvel global, tendo apenas vendido 7400 carros no ano passado, e todos no Vietname, segundo a Reuters.