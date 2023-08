Lenovo anuncia lucro de €175,8 milhões no primeiro trimestre

O grupo tecnológico chinês Lenovo anunciou um lucro líquido de 191 milhões de dólares (175,8 milhões de euros) no primeiro trimestre fiscal do ano (abril-junho), menos 66% que no mesmo período de 2022.

No documento enviado à Bolsa de Hong Kong, onde está cotado, o maior fabricante de computadores do mundo contabilizou receitas de 12,9 mil milhões de dólares (11,9 mil milhões de euros), menos 24% que em igual período de 2021.

Em comunicado, indicou ainda que "as atividades não relacionadas com os computadores pessoais representaram 41% das receitas", enquanto "a atividade orientada para os serviços alcançaram um forte crescimento e rentabilidade sustentada".

O grupo chinês acrescentou que "continua empenhado em duplicar o investimento em inovação a médio prazo, incluindo um investimento adicional de mil milhões de dólares [920 milhões de euros] ao longo de três anos para acelerar a implementação de inteligência artificial".