Siemens sextuplica lucros nos primeiros nove meses do ano fiscal para 6231 milhões de euros

A Siemens revelou esta quinta-feira, 10 de agosto, que teve um lucro de 6231 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano fiscal, concluído em junho, mais do sêxtuplo do registado em idêntico período do exercício anterior (1022 milhões de euros).

Este resultado ficou a dever-se também à "normalização da procura", nomeadamente na China e nos negócios de ciclo curto.

O volume de negócios, por sua vez, atingiu os 56.376 milhões de euros, mais 9,7% em termos homólogos, enquanto as encomendas recebidas aumentaram 5% para 70.502 milhões.

Em comunicado, a Siemens destaca o desempenho do negócio digital, cujas receitas aumentaram 15% no período em análise, para 15.952 milhões de euros, enquanto a área de infraestruturas inteligentes apresentou um volume de negócios de 14.417 milhões de euros, um valor superior em 18%.

Já o negócio de mobilidade da Siemens viu aumentar as receitas em 10% para 7.671 milhões de euros, enquanto a unidade de tecnologia médica registou receitas no montante de 15.625 milhões de euros, menos 1% em termos homólogos.

No comunicado, a empresa alemã refere ainda que teve um lucro líquido atribuível no terceiro trimestre do ano fiscal, entre abril e junho, de 1.278 milhões de euros, contra um prejuízo de 1.655 milhões de euros no mesmo trimestre do exercício anterior.

O volume de negócios, por seu turno, subiu 5,7% para 18.889 milhões de euros, enquanto as encomendas recebidas aumentaram 10,2% para 24.244 milhões de euros, conclui a multinacional alemã.