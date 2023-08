Operadora de jogo Wynn Macau regressa aos lucros após três anos de prejuízos

A operadora de jogo Wynn Macau anunciou esta quinta-feira, 10 de agosto, um lucro de 121,7 milhões de dólares (110,9 milhões de euros) no segundo trimestre, após três anos consecutivos de prejuízos devido à pandemia de covid-19.

A empresa, que explora dois casinos em Macau, tinha registado um prejuízo de 49,7 milhões de dólares (45,3 milhões de euros) no trimestre anterior e uma perda de 185,3 milhões de euros (168,8 milhões de euros) em igual período de 2022.

A última vez que a Wynn Macau registou lucros foi no último trimestre de 2019, antes do início da pandemia de covid-19, que levou as seis concessionárias de jogo em casino a acumularem prejuízos sem precedentes.

"Em Macau, a recuperação pós-covid acelerou durante o trimestre, com força particular nos nossos negócios de jogos de massa, retalho de luxo e hotéis", disse, num comunicado, Craig Billings, o presidente executivo da empresa mãe, a Wynn Resorts.

A Wynn Macau regressou aos lucros graças à recuperação das receitas dos dois casinos, que cresceram seis vezes em comparação com o segundo trimestre de 2022, atingindo 243 milhões de dólares (221,3 milhões de euros).

Uma subida que se deveu sobretudo ao segmento de jogo de massas, cujas receitas nos casinos da Wynn Macau atingiram 216,4 milhões de dólares (197,1 milhões de euros), sete vezes mais do que em igual período do ano passado.

As receitas do segmento VIP também quadruplicaram, para 57,8 milhões de dólares (52,7 milhões de euros), mas este valor representa apenas 20,2% das receitas registadas em igual período de 2019.

Além da pandemia, o segmento VIP sofreu o impacto da detenção, em novembro de 2021, do líder da maior empresa angariadora de apostas VIP do mundo, a Suncity. Alvin Chau Cheok Wa foi condenado em janeiro passado a 18 anos de prisão por exploração ilícita de jogo.

Entre janeiro e julho, as receitas da indústria do jogo em Macau cresceram 263%, em comparação com igual período de 2022, atingindo 96,8 mil milhões de patacas (11 mil milhões de euros), contra 174 mil milhões de patacas (19,6 mil milhões de euros) arrecadados em igual período de 2019.

Macau, que à semelhança da China continental seguia a política “zero covid”, anunciou em dezembro o cancelamento da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos das rigorosas restrições.

Os impostos sobre o jogo constituem a principal fonte de receita do Governo representando mais de metade do produto interno bruto (PIB) do território em 2019, com a indústria a dar trabalho a quase 68 mil pessoas no final de 2022, ou seja, a quase 20% da população empregada.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, em 16 de dezembro, o contrato de concessão para os próximos dez anos e que entrou em vigor em 1 de janeiro deste ano.