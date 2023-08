Resultado operacional consolidado da UPS cai 21,4% no segundo trimestre

A UPS obteve um resultado operacional consolidado de 2080 milhões de dólares (cerca de 1.827 milhões de euros) no segundo trimestre, menos 21,4% do que no mesmo período de 2022, anunciou esta terça-feira a empresa de entrega de encomendas.

Num comunicado divulgado a empresa refere que as receitas consolidadas caíram para 22.100 milhões de dólares no segundo trimestre, menos 10,9% do que em idêntico período de 2022.

A UPS reduziu as expectativas de receitas para o ano inteiro em 4.000 milhões de dólares, principalmente devido a uma tentativa de contrato de trabalho alcançada no final do mês passado com os seus 340.000 trabalhadores sindicalizados.

No entanto, o volume de encomendas tem estado em declínio para todos os expedidores e caiu novamente para a UPS durante o segundo trimestre, adianta a empresa.

A UPS chegou a um acordo provisório com a International Brotherhood of Teamsters, potencialmente evitando uma greve que ameaçava interromper a entrega de encomendas para milhões de empresas e residências em todo o país.

Nos termos do acordo, que ainda precisa de ser aprovado pelos membros do sindicato, os trabalhadores do sindicato a tempo inteiro e a tempo parcial receberão mais 2,75 dólares por hora em 2023 e mais 7,50 dólares no final do contrato de cinco anos.