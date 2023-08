Lucro da Bayer cai 90,3% para €291 milhões

O lucro da Bayer cifrou-se em 291 milhões de euros até junho, menos 90,3% que no ano anterior, penalizado pelos resultados verificados no segundo trimestre deste ano, anunciou esta terça-feira o grupo químico e farmacêutico alemão.

Os resultados líquidos até junho foram piores do que o esperado, em virtude da queda do volume de negócios referente aos produtos feitos à base de glifosato, esclarece a Bayer em comunicado.

Nos primeiros três meses deste ano, as vendas atingiram os 25.433 milhões de euros, menos 7,5% em termos homólogos (-4,5% após o ajustamento efetuado devidos aos efeitos cambiais e de carteira.

O lucro operacional, por sua vez, caiu 54% até junho para 2.017 milhões de euros.

No segundo trimestre do ano fiscal, a Bayer teve um prejuízo de 1.887 milhões de euros, que compara com um resultado negativo de 298 milhões de euros registado em igual período do ano anterior, causado pelo prejuízo verificado no negócio de proteção das culturas da Crop Science (prejuízo operacional de 2.207 milhões de euros no período em análise), na sequência da queda dos volumes e dos preços dos produtos à base de glifosato.

Até junho, o volume de negócios da Crop Science caiu para 13.275 milhões de euros (-11% ou -8,6%, excluindo os efeitos cambiais e de carteira), em virtude da queda das vendas e dos preços dos produtos à base de glifosato.

Esta situação foi particularmente sentida na América do Norte, América Latina, bem como na Europa, Médio Oriente e África, levando à queda das vendas de herbicidas em 45,6% no segundo trimestre deste ano.