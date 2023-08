Resultados da Altice Portugal crescem com grupo no olho do furacão

O grupo Altice apresenta esta segunda-feira os resultados, e Patrick Drahi, depois de muitos anos de interrupção, volta à apresentação dos resultados, estando disponível para responder às perguntas dos analistas e investidores. Uma exceção que abre no momento em que o grupo é alvo de investigações do Ministério Público português, por alegada corrupção, branqueamento de capital e fuga ao fisco, num esquema que envolve uma teia de fornecedores ligados ao cofundador Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes.

As receitas da Altice Portugal cresceram 11,8% no segundo trimestre deste ano face ao mesmo período de 2022, ascendendo a 718 milhões, anunciou esta segunda-feira o grupo Altice em comunicado. Já o EBITDA (meios operacionais libertos) aumentaram em igual período 9,5%, atingindo os 254 milhões de euros. Números que, salienta a Altice, revelam uma "sólida performance financeira". A empresa salienta que houve crescimento de clientes em todos os segmentos de negócio.

A Altice Portugal investiu 120 milhões de euros de maio a junho. É fruto, afirma a empresa em comunicado, do "compromisso da Altice Portugal na expansão das redes de nova geração". Representa, no entanto, um decréscimo de 1,9% face ao período homólogo do ano anterior. "A Altice Portugal mantém-se na vanguarda da inovação e do progresso tecnológico, atingindo, no segundo trimestre de 2023, 95,0% da população com 5G, e 6,3 milhões de casas passadas com fibra, lares e empresas, em todo o país", salienta a empresa liderada por Ana Figueiredo.

A Altice Portugal mantém uma trajetória de aquisição de clientes "sustentada", revela a empresa, salientando que o número de serviços fixos cresceu 4,9% nos últimos 12 meses, e os de televisão por subscrição aumentou 3,9%. A base de clientes únicos continuou a aumentar 1,3% face ao período homólogo do ano anterior, sendo que houve 21 mil adições líquidas em 12 meses, sendo hoje 1,7 milhões.

No bolo das receitas, o segmento consumo cresceu 5% para 336 milhões de euros no segundo trimestre de 2023. E dos serviços empresariais aumentou 18,6%, fixando-se em 382 milhões de euros neste trimestre, impulsionada, sobretudo, pelo crescimento da Geodesia e da Altice Labs, empresa de inovação tecnológica do grupo com sede em Aveiro.