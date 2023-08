Montepio regista prejuízo de 48,3 milhões de euros

O Banco Montepio registou um resultado líquido negativo de 48,3 milhões de euros no primeiro semestre de 2023, segundo comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O banco explica que "com a concretização da venda de 51% do capital social do Finibanco Angola, foi concluído com sucesso mais um importante compromisso assumido no Programa de Ajustamento que contribui para a simplificação da estrutura societária e para o reforço do enfoque no mercado doméstico", mas a “desconsolidação da totalidade da participação implica o registo contabilístico de um efeito não recorrente desfavorável resultante da reciclagem da reserva cambial negativa no valor de 116,1 milhões de euros” o que levou ao resultado negativo.

Contudo, o Montepio sublinha que tal não tem “qualquer impacto ou alteração nos capitais próprios do Grupo Banco Montepio”.

Sem esta questão, o grupo teria lucrado 67,8 milhões de euros, o que compara com um lucro de 23,3 milhões de euros em igual período do ano passado. A evolução favorável deste resultado recorrente “foi determinada pelo aumento do produto bancário, suportado na variação positiva da margem financeira e das comissões”.

O banco destaca ainda que o rácio Common Equity Tier 1 e o rácio de Capital Total (fully implemented) ascenderam a 14,4% e 17,1%, respetivamente.