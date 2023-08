Uber passa de prejuízo a lucro no segundo trimestre

O lucro da Uber no segundo trimestre foi de 394 milhões de dólares (cerca de 358 milhões de euros ao câmbio atual), depois de há um ano ter reportado, no mesmo período, um prejuízo de 2601 milhões de dólares (2361 milhões de euros), anunciou esta terça-feira, 1 de agosto, a plataforma tecnológica.



O resultado trimestral contabiliza um impacto positivo de 386 milhões de dólares (350 milhões de euros) da reavaliação em alta de investimentos correntes da Uber.

O resultado operacional foi de 326 milhões de dólares (296 milhões de euros) no trimestre, o primeiro resultado operacional positivo trimestral da história da plataforma. Há um ano, tinha reportado perdas operacionais de 713 milhões de dólares (647 milhões de euros).



As receitas cresceram 14% para os 9,2 mil milhões de dólares (8,3 mil milhões de euros). O crescimento deveu-se principalmente ao aumento da procura, com o volume bruto de corridas realizadas a crescer 16% para os 33,6 mil milhões de dólares (30,5 mil milhões de euros).



Segundo Dara Khosrowshahi, presidente executivo da Uber, “uma procura forte, novas iniciativas de crescimento, e uma constante disciplina de custos tiveram como resultado um excelente trimestre, com as viagens a aumentarem 22% e o primeiro ganho operacional na história da Uber", disse, citado no comunicado.