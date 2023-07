Lucro da Heineken no primeiro semestre cai 8,7%

O lucro da cervejeira Heineken caiu 8,7% no primeiro semestre de 2023, anunciou a cervejeira neerlandesa esta segunda-feira, 31 de julho. O lucro recuou para os 1,2 mil milhões de euros, devido a imparidades de 201 milhões de euros relativas ao processo de saída da empresa do mercado russo e ao desempenho abaixo do previsto das vendas do mercado asiático, um dos mercados mais lucrativos para a empresa.

As receitas do semestre cresceram 6,3% para os 17,4 mil milhões de euros, graças ao maior rendimento por hectolitro vendido decorrente da subida dos preços. Contudo, as receitas foram impactadas negativamente em termos cambiais na ordem dos 91 milhões de euros.

O volume de cerveja vendido no primeiro semestre caiu 5,6%, para os 120,1 milhões de hectolitros, devido ao impacto da inflação e ao abrandamento da atividade económica em vários mercados, com destaque para a queda do consumo em mercados como o Vietname e a Nigéria.

“Na Europa, a região com maior impacto inflacionário, o volume caiu em linha com as nossas expectativas, mas a procura na região Ásia-Pacífico foi consideravelmente mais suave do que o previsto, devido ao abrandamento económico e ao desempenho abaixo do previsto no Vietname", referiu o presidente executivo da cervejeira, Dolf Van Den Brink, citado no comunicado.

Para o segundo semestre, o presidente executivo antecipa uma “moderação dos preços” que deverá fazer com que a queda homóloga do volume de cerveja vendido abrande para uma queda “na ordem de apenas um dígito”, disse o gestor.