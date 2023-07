Lucros da Semapa caem 23,9% para os €107,6 milhões no primeiro semestre

Os lucros da Semapa no primeiro semestre alcançaram 107,6 milhões de euros, um recuo de 23,9% face aos 141,5 milhões de euros do período homólogo, anunciou esta sexta-feira, 28 de julho, o grupo industrial.



As receitas caíram 8,3% para os 1344,2 milhões de euros. Destes, 979,5 milhões de euros dizem respeito ao segmento de Pasta e Papel pela subsidiária Navigator; de 339,8 milhões de euros à produtora de cimento Secil; ao passo que 24,9 milhões de euros foram gerados por outros negócios. As variações de cada área foram -14,2%, +14,6%, e -8,1%, respetivamente.

As exportações representaram 72,7% das receitas do primeiro semestre, num total de 977,6 milhões de euros.

“Após o ano extraordinário de 2022, a normalização das condições de mercado condicionou fortemente o sector da pasta e papel no 1.º semestre de 2023, tendo-se assistido à continuação do processo lento de redução dos stocks acumulados em toda a cadeia de distribuição ao longo do ano transato”, justifica a Semapa em comunicado.

“Este desequilíbrio afetou significativamente a procura em todos os segmentos de papel, à exceção do segmento de tissue [papel para higiene], que se traduziu numa redução do volume de negócios da Navigator. No segmento do Cimento, o volume de negócios reflete essencialmente a evolução positiva em Portugal, Tunísia e Líbano”, detalha.



O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) caiu 22,1% para os 331,3 milhões de euros, uma queda “principalmente justificada pela evolução verificada no segmento da pasta e papel”, segundo a empresa.

A queda das vendas foi mitigada pela redução dos custos de produção nos primeiros seis meses do ano: “No 1.º trimestre do ano verificou-se uma redução dos custos variáveis nomeadamente de logística, de energia e de algumas matérias-primas, que se acentuou, de forma significativa, ao longo do 2.º trimestre, o que aliado ao esforço de manutenção de preços e enriquecimento do mix de produto, compensou parcialmente a redução de volumes de venda de papel”, diz a Semapa.

Entretanto, “o EBITDA do segmento do cimento teve ligeiro aumento, dado que a melhoria verificada em Portugal mais do que compensou a variação negativa nas restantes geografias”, acrescenta.