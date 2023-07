Lucro da francesa Vinci no primeiro semestre sobe 12,6% para 2089 milhões de euros

O grupo francês Vinci, dono da ANA - Aeroportos de Portugal, anunciou esta sexta-feira lucros de 2089 milhões de euros no primeiro semestre, uma subida de 12,6% face a igual período de 2022.

A empresa avançou em comunicado que a sua faturação alcançou 32.365 milhões de euros, ao mesmo tempo que referiu que estes números confirmam as suas previsões para o conjunto do ano, que passam por uma nova progressão do volume de negócios e do resultado operacional, ainda que menos do que em 2022.

A empresa viu melhorar a sua rentabilidade nas atividades de concessões, tanto de autoestradas como de aeroportos, ainda que a construção de obras públicas continue a ser o principal contributo para a faturação.

A única filial em dificuldade é a imobiliária, cuja faturação caiu 23% perante o contexto negativo que vive o setor em França.

A recuperação do turismo foi evidente nos aeroportos que gere, nos quais o tráfego aéreo aumentou 9,1%.