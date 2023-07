Vista Alegre lucra €4,6 milhões no primeiro semestre

A Vista Alegre Atlantis apresentou lucros de 4,6 milhões de euros no primeiro semestre de 2023, anunciou a empresa portuguesa de porcelanas e cristais em comunicado esta quinta-feira, 27 de julho. Há um ano, a empresa apresentara um prejuízo de 77 mil euros no semestre homólogo.

As receitas, por sua vez, recuaram 5,3% face ao período homólogo para os 64,3 milhões de euros “devido ao contributo negativo das vendas de produtos de private label [fabrico para terceiros] no grés de forno face ao registado no ano anterior”, justifica.



As exportações representaram 73,6% do volume de negócios total no semestre, ou 47,3 milhões de euros; destacando-se os mercados de França, Espanha, Alemanha, Itália, Brasil e EUA como principais compradores.

Os lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) cresceram 31,3% em relação ao primeiro semestre de 2022 para os 14,7 milhões de euros.

“A gestão eficiente das nossas operações e a evolução favorável no portefólio de vendas dos produtos de marca de porcelana e cristal da Vista Alegre e faiança artística da Bordallo Pinheiro, permitiu melhorar os resultados face ao período homólogo”, diz a empresa.

A empresa “apresentou indicadores muito positivos da evolução das suas vendas de produtos marca, Vista Alegre e Bordallo Pinheiro, no retalho e no canal horeca (hotelaria e restauração)”, apesar de um ”ambiente adverso" devido à guerra na Ucrânia, ao abrandamento económico, e à inflação alta.