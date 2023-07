'Startup' Getir, de entrega de compras de supermercado, abandona mercado português

A Getir, startup turca de entrega de compras de supermercado, anunciou que irá abandonar os mercados de Portugal, Espanha, e Itália “de forma ordenada”, segundo comunicado da empresa desta quinta-feira, 27 de julho.

O Expresso interrogou a Getir em relação ao número de trabalhadores afetados, mas ainda não obteve resposta. A empresa entrou em Portugal em 2021 e só tinha operação em Lisboa.

A empresa, que prometia entregas de produtos de supermercado em 10 minutos, irá manter-se nos mercados do Reino Unido, EUA, Alemanha, Países Baixos e Turquia, “que geram 96% das receitas da empresa”, salienta.

“A retirada da Getir destes três mercados permitir-lhe-á concentrar os seus recursos financeiros nos mercados existentes, onde as oportunidades de rentabilidade operacional e de crescimento sustentável são mais fortes”, justifica. A empresa anunciou igualmente que “está a finalizar uma ronda de financiamento”, sem referir montantes nem entidades financiadoras.

“A Getir está muito grata pelo trabalho árduo e pela dedicação de todos os seus colaboradores em Espanha, Portugal e Itália”, acrescenta no comunicado.

A Getir anunciara no princípio de julho a saída do mercado espanhol, dispensando cerca de 1560 funcionários, entre distribuidores e trabalhadores dos pequenos supermercados que abriu em várias localidades, segundo o jornal espanhol El País.

A startup já despedira em 2022 14% do quadro de pessoal global, perto de 4480 funcionários. Os perfis dispensados incluiram motoristas, especialistas em marketing tradicional e administrativos. Este ano dispensou cerca de 100 trabalhadores nos EUA e um número não-especificado de funcionários da operação britânica, segundo o site especializado Sifted.

As empresas de base tecnológica depararam-se desde o ano passado com um mercado com muito menos liquidez face aos anos anteriores, obrigando-as a cortar despesas para conseguirem manter operações num contexto mais difícil para as startups.



As plataformas de entrega não foram excepção e tiveram de ajustar-se a um contexto económico que as afetou particularmente - com a inflação a diminuir o poder de compra dos consumidores - através da saída de mercados pouco rentáveis, de consolidação entre empresas, e de despedimentos.