Lucro da Nestlé até junho cresce 7,7%

A Nestlé registou uma subida homóloga de 7,7% do lucro no primeiro semestre deste ano, para 5,6 mil milhões de francos (cerca de 5,8 mil milhões de euros ao câmbio atual), segundo comunicado divulgado esta quinta-feira.

De acordo com o comunicado da empresa suíça, as vendas totais reportadas aumentaram 1,6% para 46,3 mil milhões de francos suíços (48,4 mil milhões de euros), mas o câmbio diminuiu as vendas em 6,7%.

A maior fatia da faturação veio da América do Norte (12,5 mil milhões de francos, ou 13 mil milhões de euros).

Por categoria de produto, “Purina PetCare foi o maior contribuinte para o crescimento orgânico, com forte impulso para ofertas húmidas e secas”, mas o café teve também um “crescimento alto de um dígito”, destaca a empresa. A categoria de “nutrição Infantil registou um crescimento de dois dígitos” e a confeitaria também, impulsionada pelos chocolates KitKat.

O lucro por ação cresceu 10,6%, para 2,13 francos suíços (2,23 euros).

Para o total do ano, a Nestlé espera que as vendas cresçam, a nível orgânico, entre 7% e 8% e prevê que o lucro subjacente por ação em moeda constante aumente entre 6% e 10%.