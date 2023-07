Lucro da Altri cai 79% no segundo trimestre com redução do preço e da procura por papel

O lucro da Altri caiu 79% no segundo trimestre de 2023 face ao período homólogo para os 8,4 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira, 27 de julho, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). No segundo trimestre de 2022, a empresa de produção de papel e pasta lucrara 39,8 milhões de euros.

As receitas recuaram 25,9% para os 201,9 milhões de euros no segundo trimestre, quando há um ano tinham-se cifrado nos 272,5 milhões de euros.

“Esta variação é essencialmente explicada pelo decréscimo das receitas de fibras celulósicas (…) uma consequência da desaceleração na procura global de pasta, e, consequentemente, pelo efeito de destocking [redução de bens armazenados] ao longo da cadeia de valor da indústria de pasta e papel”, o que se traduziu na redução do preço da pasta e em menores vendas, diz.



A Altri justifica a quebra dos lucros em parte com o impacto negativo na ordem dos 5,8 milhões de euros de um derivado financeiro (CFD, contract for difference), contratado no segundo trimestre “como parte da sua estratégia de cobertura de flutuações do preço de compra de energia no longo prazo”.



O grupo industrial ressalva que “os resultados do trimestre homólogo tinham sido positivamente impactados pelo ganho não recorrente na venda de direitos de subscrição de ações no quadro do aumento de capital da Greenvolt”.

“Continuamos a assistir a um processo de ajustamento do mercado da pasta e papel: ao mesmo tempo que observamos sinais de retoma por parte de um dos grandes consumidores mundiais, a China, enfrentamos um contexto de destocking e fraca procura na Europa. Este processo leva a uma recalibração entre a procura e a oferta, com a consequente quebra nos preços”, segundo o presidente executivo da Altri, José Soares de Pina, citado no comunicado.