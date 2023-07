Subida dos preços dá gás ao lucro da Coca-Cola no segundo trimestre

O lucro do segundo trimestre da Coca-Cola aumentou 34% para os 2547 milhões de dólares (2268 milhões de euros ao câmbio atual), anunciou a empresa norte-americana esta quarta-feira, 26 de julho. A subida dos preços, mais do que o aumento do volume de vendas, justificou este desempenho trimestral.

As receitas da Coca-Cola aumentaram 6% no segundo trimestre, face ao ano anterior, para os 11.972 milhões de dólares (10.661 milhões de euros). O volume de vendas cresceu 1% no conjunto dos mercados onde opera, limitado pela suspensão do negócio no mercado russo.



A componente de preço e oferta de produtos registou uma subida de 10%. As subidas de preços significaram aumentos das receitas em todas as geografias, tendo sido mais pronunciadas na Europa e na América Latina.



O resultado operacional cresceu 3%, para os 2401 milhões de dólares (2138 milhões de euros), beneficiando do aumento dos preços mas negativamente impactado por efeitos cambiais, aumento dos custos operacionais e do investimento em marketing.



A Coca-Cola reviu em alta as suas previsões para 2023, antecipando agora para a totalidade do ano um crescimento entre 8% e 9% das receitas operacionais, e entre 9% e 11% do lucro por ação (numa base comparável).

O presidente executivo da Coca-Cola, James Quincey, citado no comunicado dos resultados do segundo trimestre, considera que a empresa está “a cumprir [a sua estratégia] de forma eficiente e eficaz a nível local, mantendo ao mesmo tempo flexibilidade a nível global”.