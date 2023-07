Nissan duplica lucro trimestral para 677 milhões de euros

A japonesa Nissan Motor registou um resultado líquido de 105,5 mil milhões de ienes (cerca de 677 milhões de euros) entre abril e junho, cerca de 2,2 vezes o lucro do mesmo período de 2022.

O resultado operacional do fabricante de automóveis aumentou 98% em termos anuais para 128,6 mil milhões de ienes (826,2 milhões de euros), de acordo com o relatório financeiro trimestral da Nissan.

As receitas de vendas da construtora subiram 37% para 2,92 biliões de ienes (18,75 mil milhões de euros), no primeiro trimestre (abril-junho) do seu ano fiscal.

Em conferência de imprensa, o presidente da Nissan, Makoto Uchida, descreveu os resultados como "sólidos", destacando que a empresa está confiante em relação ao resto do ano, com a recuperação da produção e das vendas no Japão e na América do Norte.