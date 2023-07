Boeing reporta prejuízo no segundo trimestre do ano

A Boeing apresentou um prejuízo de 149 milhões de dólares (cerca de 133 milhões de euros ao câmbio atual) no segundo trimestre, depois de no mesmo período do ano passado ter registado um lucro de 160 milhões de dólares (o equivalente a 143 milhões de euros).

Segundo o comunicado divulgado esta quarta-feira, 26 de julho, pela empresa norte-americana de aeronáutica, as receitas cresceram 18% no segundo trimestre para os 19.751 milhões de dólares (17.587 milhões de euros), principalmente graças ao aumento das entregas de aviões do modelo 787 a clientes, cifrando-se em 136 no trimestre.

Apesar da subida das receitas, a Boeing foi negativamente impactada pelo aumento dos custos, por problemas nas cadeias de abastecimento, e por perdas nas divisões de aviação comercial e de defesa, espaço e segurança.

A empresa gerou 2579 milhões de dólares (2297 milhões de euros) em fluxo de caixa (cash flow), tendo há um ano, no segundo trimestre de 2022, apresentado 182 milhões de dólares (162 milhões de euros) de cash flow negativo.

A Boeing reviu em alta a produção e prevê agora entregar aos clientes durante o ano 38 aviões 737 por mês, face à anterior previsão de 31 unidades mensais; e quatro 787 por mês.



A Boeing reafirmou a previsão para a totalidade de 2023 que aponta para um cash flow operacional entre os 4,5 e os 6,5 mil milhões de dólares (4 e 5,8 mil milhões de euros).