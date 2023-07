Banco de Fomento aumenta dotação do seu programa de capital de risco para €400 milhões

O Banco Português de Fomento (BPF) aumentou a dotação do seu programa de capital de risco, um dos programas de investimento do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR), passando assim de 200 para 400 milhões de euros, segundo anunciado esta quarta-feira em comunicado.

O aumento da dotação foi feito por reafectação do Programa de Recapitalização Estratégica.

Este aumento deveu-se à “elevada qualidade das candidaturas recebidas”, de acordo com o BPF. Segundo a nota, foram recebidas 44 candidaturas, com intenções de investimento superiores a 877 milhões de euros, “tendo o BPF (após análise e processo de seleção inicial) notificado todos os candidatos, para, ao abrigo do direito a audiência prévia, e caso assim o entendessem, se pronunciarem”.

“O BPF terminou o período de exaustiva avaliação das várias pronúncias apresentadas pelos candidatos ao Programa de Venture Capital, tendo iniciado a fase de due diligence [avaliação preliminar], na qual se solicitou aos candidatos informações adicionais”, indica a instituição em comunicado.

Assim que receber a informação e concluir a análise, o BPF irá divulgar e emitir a classificação e ordenação final das operações elegíveis ao abrigo do referido programa, o que poderá ser consultado no site do BPF.