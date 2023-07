Lucro da GM aumenta 7,1% no primeiro semestre

O fabricante de automóveis General Motors (GM) indicou, esta terça-feira, que alcançou um resultado líquido de 4962 milhões de dólares (4492 milhões de euros ao câmbio atual), no primeiro semestre, um aumento de 7,1% em termos homólogos.

Em comunicado, a GM assinalou que a subida dos lucros se deve a um aumento das vendas.

No trimestre entre abril e junho, a GM alcançou um lucro de 2566 milhões de dólares (cerca de 2323 milhões de euros), 51,7% acima do que tinha conseguido nos mesmos três meses do ano passado.

As receitas do maior construtor automóvel norte-americano aumentaram 18,1% de janeiro a junho, atingindo 84.732 milhões de dólares (76,3 mil milhões de euros), graças a vendas que subiram quase 19% no segundo trimestre.

Adicionalmente, o fabricante de automóveis reviu em alta a sua previsão de lucro para o ano, esperando agora entre 9,3 e 10,7 mil milhões de dólares (a última previsão apontava para entre 8,4 e 9,9 mil milhões de dólares).