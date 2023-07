Autoridades dos EUA analisam compra de gestora de ativos por fundo soberano de Abu Dhabi

O fundo Mubadala, fundo soberano de Abu Dhabi, quer adquirir uma participação maioritária na gestora norte-americana de ativos Fortress num negócio estimado nos 3 mil milhões de dólares (cerca de 2,7 mil milhões de euros ao câmbio atual). E isso desencadeou uma investigação do Comité de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos da América (EUA), organismo com o poder de chumbar negócios que possam comprometer a segurança nacional do país.



Segundo o Financial Times desta terça-feira, 25 de julho, que cita fontes conhecedoras do processo, a razão para esta análise do Comité é a aproximação, tanto económica como política e militar, dos Emirados Árabes Unidos à China, com a presidência de Joe Biden a reforçar o escrutínio ao investimento chinês nos EUA e a promover uma maior auto-suficiência do país em elementos essenciais como semicondutores ou novas soluções computacionais.

O Mubadala quer comprar até ao primeiro trimestre de 2024 a posição que o conglomerado japonês SoftBank tem atualmente na Fortress, uma sociedade gestora de ativos sediada em Nova Iorque focada em crédito malparado, com cerca de 46 mil milhões de dólares (41 mil milhões de euros) sob a sua alçada.



O fundo soberano - que já teve uma participação qualificada no capital da portuguesa EDP, saindo da estrutura acionista em 2020 e dono de 5% da empresa de telecomunicações NOS - já adquirira uma posição de 10% na Fortress em 2019, e agora quer subi-la para os 70%.



O Comité interviera já durante a aquisição pelo SoftBank da participação na Fortress em 2017, obrigando o conglomerado japonês a diminuir o seu papel na gestão diária do fundo.



Nenhuma das entidades quis comentar o tema ao Financial Times.